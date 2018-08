„Wel cijfers geen bestuursvoorzitter AF-KLM”

Het is woensdag aan de interim-bestuurders van Air France-KLM om de cijfers over het eerste halfjaar te presenteren. Veel aandacht zal uitgaan naar de stappen die zijn gezet bij de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter. De kans is klein dat woensdag al een opvolger wordt gepresenteerd.

Air France-KLM zit sinds half mei zonder baas. Jean-Marc Janaillac verbond zijn lot aan de uitkomst van een stemming over een finaal loonbod bij Air France. Die gok pakte verkeerd voor hem uit.

De vakbonden rondom de Franse maatschappij beloofden zich tot na de zomer koest te houden in het loonconflict. In september worden „met of zonder topman” acties hervat. Eerdere stakingen kostten het bedrijf honderden miljoenen.

KLM-topman Pieter Elbers wordt in het geruchtencircuit genoemd als voorname kandidaat voor de hoogste functie bij het moederbedrijf. De Nederlander zou ook de steun hebben van meerdere bestuurders. Die goedkeuring krijgt Elbers niet van de Franse vakbonden.