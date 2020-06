‘Weinig zorgen Nederlanders om behoud baan’

Ondanks de crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus maken weinig Nederlanders zich zorgen om hun baan. Dat meldt hypotheekverstrekker MUNT Hypotheken dat onderzoek liet doen onder ruim duizend Nederlanders. Van hen is slechts een op de vijf bang zijn of haar baan te verliezen.

Een derde van de ondervraagden zegt gestrest te raken bij de gedachte werkloos te worden. Bij mensen die in de horeca werken gaat dat zelfs om 60 procent. Opvallend is dat relatief weinig mensen die een vitaal beroep hebben veel stress ervaren over mogelijk baanverlies. In die groep gaat het om ongeveer een kwart.

Als mensen hun baan kwijt raken zegt ruim twee derde zijn hypotheek minimaal een jaar door te kunnen blijven betalen. Ongeveer een kwart denkt binnen een halfjaar in de knel te komen met de maandelijkse betalingen of weet het simpelweg niet. Nog eens 9 procent voorziet direct problemen met het aflossen van de hypotheek bij baanverlies.