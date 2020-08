Weinig tegenwind bij start tuinwebwinkel Terras en Tuinplezier

Nietsvermoedend zegde Lourens de Vree (21) in februari zijn baan op om 1 april een webwinkel in tuinmeubels te beginnen. Ondanks de coronacrisis lopen de zaken boven verwachting goed.

De plannen van De Vree om samen met een compagnon een webwinkel in tuinmeubelen te beginnen, stonden al een paar maanden in de steigers toen het virus Covid-19 een groot deel van de wereld verplicht huisarrest oplegde. Al sinds eind 2019 wisselde De Vree met mede-Elspeter Daniël Kardol (22) van gedachten over mogelijkheden om een eigen onderneming te starten.

Wat begon met een avondje sparren, mondde uit in een vastomlijnd plan: vanaf 1 april zouden ze met hun winkel Terras en Tuinplezier de markt bestormen. Het assortiment: tuinmeubelen in alle soorten en maten. De doelgroep: particulieren in heel Nederland.

Maar waar de kersverse ondernemers ook rekening mee hielden, ”corona” kwam in hun woordenboek niet voor. „Niemand dacht eraan dat het virus in Nederland zou komen, ik zeker niet”, lacht De Vree. Het maakte voor zijn plannen ook weinig verschil. Zijn baan had hij immers al opgezegd en terugkrabbelen was geen optie. Echt zorgen maakte De Vree zich bovendien niet. „Ik vond het niet leuk om zo te moeten starten, maar ik woon nog thuis en heb verder geen kosten. Als mijn plannen tijdens de coronacrisis waren ontstaan, had ik nog even gewacht. Maar nu was ik al begonnen. Dan kun je maar beter doorgaan.”

Ook hadden de compagnons al voor tienduizend euro’s aan voorraad ingeslagen. Daar kwam geen bank aan te pas. Dat voorkwam in elk geval onoverkomelijke moeilijkheden met geldschieters die de bui al zagen hangen.

Molensteen

Zonder molensteen om hun nek dus, maar wel met een donkere wolk boven de economie, begonnen de Elspeters hun ondernemersavontuur. Bovendien liep de bouw van de website wat vertraging op. Het duurde dan ook wat weken voordat de eerste bestellingen binnenkwamen. Maar daarna ging het snel, vertelt De Vree: „We krijgen nu bestellingen uit het hele land. En de laatste tijd leveren we ook regelmatig aan klanten in België.” Om de klanten zo goed mogelijk te bedienen, rijden de vennoten wekelijks honderden kilometers kriskras door Nederland en België.

Dat de zaken zo goed lopen, is volgens de jonge ondernemer eenvoudig te verklaren: „Veel mensen gaan niet op vakantie en investeren daarom in een nieuwe tuinset.” Ook het mooie weer droeg er volgens hen toe bij dat ze de eerste weken de wind in de rug hadden.

Aan het begin van de zomerperiode bleek echter de rek uit de handel te zijn. Door de vroege piek in het seizoen zijn veel leveranciers al door hun voorraad heen –en dus droogt het aanbod langzaam maar zeker op.

Dat mag de pret echter niet drukken: „We bekijken alles stap voor stap”, reageert De Vree. „Ons eerste doel is om een bedrijf neer te zetten dat financieel gezond is, zodat je een klap kunt opvangen. We hebben nu tijd om te bedenken hoe we verder gaan. Het is lastig om op basis van de cijfers te zeggen hoe we volgend jaar verder moeten. Maar we willen in elk geval nog meer barbecues en tuinmeubels aanbieden. En we willen als het even kan een showroom waarin we onze producten kunnen presenteren.”

serie Starten in crisistijd

Deel 5 in een serie over ondernemers die een eigen bedrijf beginnen, ondanks dat de uitbraak van het coronavirus een nieuwe crisis heeft ingeluid. Volgende week zaterdag deel 6.