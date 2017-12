De aandelenmarkten wereldwijd gaan de laatste handelsweek van 2017 in. Veel spektakel valt daarvan niet te verwachten, aangezien de agenda nagenoeg leeg is en de meeste beurzen in verband met Kerstmis maar een paar dagen geopend zullen zijn.

Zo zijn de belangrijkste aandelenmarkten in Europa op beide kerstdagen gesloten. Op Wall Street wordt op tweede kerstdag wel gehandeld, maar daar klinkt dan vrijdag de slotbel alweer na een halve handelsdag, net als overigens op de beurs in Londen.

In Japan staat wel een ‘normale’ handelsweek op het programma, al zullen daar zeker aan het begin van de week impulsen vanuit de Verenigde Staten en Europa gemist worden. Wel krijgen beleggers in Tokio cijfers voorgeschoteld over onder meer de inflatie, consumptie en woningmarkt.

Van veruit de meeste bedrijven valt voor de jaarwisseling geen nieuws meer te verwachten. En ook op het macro-economische vlak heeft de beursagenda komende week weinig te bieden. In Europa kunnen alleen voorlopige inflatiecijfers uit Duitsland vrijdag voor enige beweging zorgen.

In de VS staan wel wat economische rapporten op de rol. Zo krijgen beleggers dinsdag cijfers gepresenteerd over de prijsontwikkelingen op de woningmarkt in verscheidene grote Amerikaanse steden. Later in de week volgen berichten over onder meer de woningverkopen, de arbeidsmarkt en de handelsbalans.