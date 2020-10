Weinig beweging op Wall Street na fors verlies op maandag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen geopend, na de forse koersverliezen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street wordt vooral getrokken door een grote overname in de chipindustrie, terwijl er ook weer veel bedrijfsresultaten worden verwerkt. Daarnaast worden nog steeds de ontwikkelingen rond het coronavirus en de onderhandelingen in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie gevolgd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent in de min op 27.664 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 3402,77 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 11.408 punten.

Chipproducent Advanced Micro Devices (AMD) neemt zijn branchegenoot Xilinx over in een deal ter waarde van 35 miljard dollar die geheel in aandelen wordt afgerond. Geruchten over een overname deden recent al de ronde. De deal geeft AMD meer armslag om de concurrentie met Intel aan te gaan op het gebied van chips voor datacenters. Het aandeel Xilinx sprong ruim 11 procent omhoog en AMD daalde 2,6 procent.

De kwartaalcijfers van motorfietsenbouwer Harley-Davidson waren veel beter dan verwacht en dat werd beloond met een stijging van 15 procent. Verzekeraar American International Group (AIG) werd 4,2 procent hoger gezet. AIG heeft aangekondigd zichzelf op te gaan splitsen, waarbij de activiteiten op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen apart worden gezet. Daarnaast werd een nieuwe topman benoemd bij AIG.