Weinig beweging op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Een Chinees-Amerikaans handelsakkoord laat naar verluidt langer op zich wachten dan gehoopt. Verder wachten markten op weer een stemming in het Britse Lagerhuis. Dit keer over de vraag of de brexit moet worden uitgesteld.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel vlak op 25.694 punten. De brede S&P 500 kwam ook amper in beweging, op 2809 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq noteerde ook vlak op 7644 punten.

Volgens ingewijden duurt het nog zeker tot eind april tot Xi en Trump elkaar treffen om een punt achter hun handelsvete te zetten. Eerder werd gehoopt dat hun handtekeningen al in maart onder een nieuwe handelsdeal zouden staan.

General Electric won kort na de openingsbel 2,6 procent. Het industrieel concern verwacht in 2019 nog slechtere resultaten dan analisten hadden verwacht, maar rekent in de jaren daarna op een aanzienlijke verbetering van de financiën.

Vliegtuigmaker Boeing stond 0,4 procent in de min, na grote verliezen eerder deze week. Wereldwijd houden landen hun luchtruim gesloten voor Boeings van het type 737 MAX in de nasleep van een crash met het toestel in Ethiopië afgelopen weekend. Rusland, Japan en Tunesië voegden zich bij die groep, nadat de Verenigde Staten woensdag al hadden besloten de vliegtuigen aan de grond te houden.