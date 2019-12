Weinig beweging op rustig Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag dicht bij de slotstanden van een dag eerder gebleven. Wel lieten ze daarbij een wisselend beeld zien. De Dow-Jonesindex en de S&P 500 bereikten nieuwe records op een rustige handelsdag.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 28.645,26 punten. De S&P 500 eindigde een fractie hoger, op 3240,02 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent, maar bleef wel boven de grens van de 9000 punten met een stand van 9006,62 punten.

De markten blijven in afwachting van de daadwerkelijke ondertekening van de handelsdeal tussen de VS en China. De economische grootmachten bereikten eerder een gedeeltelijk akkoord, maar nog altijd staan er geen krabbels onder de fase 1-overeenkomst. Beter dan verwachte cijfers over de industrie in China gaven het sentiment een impuls.

Amazon kreeg er 0,1 procent bij, nadat de webwinkelreus donderdag met ruim 4 procent was gestegen. Beleggers waren enthousiast geworden door een bericht over nieuwe verkooprecords in het voor winkeliers belangrijke feestdagenseizoen. De kooplust werd vrijdag gedrukt door het bericht dat de Britse mededingingsautoriteit verder onderzoek gaat doen naar de deal tussen Amazon en maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo.

Tesla noteerde 0,1 procent lager. De maker van elektrische auto’s gaat na het weekend de eerste in China geproduceerde Tesla Model 3-auto’s uitleveren. De eerste vijftien voertuigen zijn voor medewerkers van de onderneming.

Facebook steeg 0,2 procent. De Zwitserse minister van Financiën liet weten dat cryptomunt Libra van het socialenetwerkbedrijf in zijn huidige vorm geen goedkeuring kan krijgen.

Hobbyartikelenverkoper Michaels werd haast een derde meer waard. Het bedrijf maakte bekend dat de topman en de financieel directeur de komende maanden vertrekken. In Ashley Buchanan, afkomstig van Walmart, werd een nieuwe topvrouw gevonden.

De euro was 1,1174 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 61,69 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 68,15 dollar per vat.