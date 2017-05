Weinig beweging op Aziatische beurzen

De beurzen in Azië kwamen woendag nauwelijks in beweging. Beleggers verwerkten onder meer enkele macro-economische cijfers uit China en Japan.

In Tokio daalde de Nikkei-index 0,1 procent naar 19.650,57 punten. De duurdere yen drukte iets op de beurskoersen in Japan. Het zette bedrijven die voor een groot deel afhankelijk zijn van de export in de min. Zo zakte automaker Toyota 0,8 procent, verloor branchegenoot Mazda 0,6 procent en speelde maker van spelcomputers Nintendo 1,1 procent kwijt.

Verder bleek de industriële productie in Japan in mei op maandbasis met 4 procent te zijn toegenomen, tot het hoogste niveau sinds 2008. Dat was echter minder sterk dan economen hadden voorzien.

In Sydney eindigde de All Ordinaries nagenoeg vlak, Ook de Kospi in Seoul sloot onveranderd. In Hongkong toonde de Hang Seng tussentijds een marginaal verlies, nadat eerder op de dag nog een duidelijke winst op de borden werd gezet.