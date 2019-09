Weinig beweging op afwachtende beurzen

De Europese beurzen lieten dinsdag weinig beweging zien. Beleggers waren vooral in afwachting van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Daarnaast bleef de blik gericht op de geopolitieke ontwikkelingen rond de aanvallen op de twee grote olievelden in Saudi-Arabië.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 574,10 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 833,95 punten. De beurzen in Londen dikte tot 0,2 procent aan. Parijs was vlak. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent.

De olieprijzen vielen iets terug na de forse koersstijging van rond 13 procent een dag eerder. De prijs van Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 61,94 dollar per vat. Brentolie zakte 1,7 procent tot 67,86 dollar per vat. De euro was 1,1012 dollar waard, tegen 1,1004 dollar op maandag.

Grootste stijgers in de AEX waren bierbrouwer Heineken en informatieleverancier RELX met winsten van 1,5 procent. Olie- en gasbedrijven zoals Shell (plus 1,2 procent) bleven profiteren van de sterk gestegen olieprijzen. Staalfabrikant ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van meer dan 4 procent.

In de MidKap zakte Wereldhave 2,3 procent. Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde de vooruitzichten voor het vastgoedbedrijf. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM daalde 2,1 procent. Het grondpersoneel van KLM legt komende woensdagmiddag voor de derde keer in twee weken het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen.

In Brussel klom AB InBev 1,9 procent. Volgens persbureau Bloomberg moet de beursgang van de Aziatische dochter van de biergigant omgerekend zo’n 4,4 miljard euro opbrengen. De bierbrouwer blies in juli een eerdere poging om Budweiser APAC in Hongkong naar de beurs te brengen af wegens tegenvallende interesse van beleggers.

Zalando raakte 9,5 procent kwijt in Frankfurt. De Zweedse investeerder Kinnevik heeft zijn belang in de Duitse online kledingverkoper verkleind. Thyssenkrupp verloor 0,5 procent. Investeerders Advent, Cinven en het staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority werken volgens zakenkrant Financial Times samen aan een bod op de liftentak van de Duitse industriegigant.