Weinig beweging op afwachtend Wall Street

De aandelenbeurzen in New York lieten maandag geen grote koersbewegingen zien. Beleggers op Wall Street keerden terug na het lange paasweekeinde en keken vooral uit naar de cijferdrukte later deze week, met resultaten van onder meer Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla en ExxonMobil.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 26.511,05 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2907,97 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent omhoog tot 8015,26 punten.

Vliegtuigbouwer Boeing (min 1,3 procent) wist de aandacht op zich gericht. Met de productie van de 787 Dreamliner bij een fabriek in North Charleston is mogelijk veel mis. The New York Times schreef over problemen met productie maar ook met het toezicht, die een potentieel risico vormen voor de veiligheid. Boeing komt woensdag met cijfers.

Oliedienstverlener Halliburton gaf een kijkje in de boeken. De onderneming wist haar winst in het eerste kwartaal stevig op te voeren, maar eindigde toch licht in het rood. Ook de fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark kwam met cijfers. De maker van onder meer Huggies en Kleenex had afgelopen kwartaal last van ongunstige wisselkoerseffecten, maar op eigen kracht gingen de verkopen wel omhoog. Kimberly-Clark sprong 5,4 procent omhoog.

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz daalde 0,2 procent in waarde. Topman Bernardo Hees wordt vanaf 1 juli vervangen door Miguel Patricio. Hees staat al zes jaar aan het roer van Kraft Heinz, dat begin 2017 nog een mislukte poging deed om Unilever over te nemen.

Intussen lopen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran duidelijk op, waardoor de olieprijzen in de lift zaten. De Amerikaanse regering wil bepaalde ontheffingen van de sancties met Iran niet verlengen. Nu mogen diverse landen, waaronder China, nog wel olie kopen in Iran maar die afspraken lopen begin mei af. Iran dreigt nu met het sluiten van de Straat van Hormuz.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,7 procent tot 65,70 dollar en Brentolie werd 3 procent duurder op 71,15 dollar per vat. De euro was 1,1259 dollar waard, tegen 1,1240 dollar in Europa op donderdag.