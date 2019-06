Weidmann: handelsruzie raakt wereldeconomie

Het handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en China heeft duidelijke effecten op de wereldhandel. Die zou op de middellange termijn met een procent kunnen krimpen, zei Jens Weidmann, voorzitter van de Duitse Bundesbank, zondag.

De centralebankier deed zijn uitspraak na een bijeenkomst van de ministers van Financiën en centralebankdirecteuren van de G20 in het Japanse Fukuoka. "De wereldeconomie heeft te maken met veel onzekerheden", zo voegde Weidmann toe. Hij gaf ook aan dat de Duitse economie in het tweede kwartaal mogelijk een lichte krimp zal laten zien, maar dat er momenteel geen stimuli nodig zijn om deze aan te jagen.

Europees commissaris Pierre Moscovici zei dat de VS en China moeten voortbouwen op toezeggingen die zijn gedaan tijdens de G20-bijeenkomst om handelsspanningen op te lossen. "De discussie was niet eenvoudig, maar wel positief en constructief", aldus Moscovici. De slotverklaring noemde hij "niet perfect, maar het beste dat we konden bereiken".

Om de huidige impasse in het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten te doorbreken, is afgesproken dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping elkaar spreken bij de G20-bijeenkomst in het Japanse Osaka, op 28 en 29 juni. De spanning tussen de twee landen is de afgelopen tijd verder geëscaleerd, met nieuwe importheffingen wederzijds en de Chinese dreiging om zijn machtspositie op het vlak van zeldzame aardmetalen te gebruiken. De Amerikaanse technologiesector is voor de toevoer van die stoffen grotendeels afhankelijk van het Aziatische land. Ook de felle houding van de Amerikanen tegen het Chinese techbedrijf Huawei doet daarbij een duit in het zakje.