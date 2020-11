‘Wegenwachten mogen straks eerder stoppen met werken’

De wegenwachten en werknemers bij de alarmcentrale van de ANWB kunnen binnenkort, als ze dat willen, drie jaar eerder stoppen met werken. Volgens vakbond CNV volgt dat uit de nieuwe cao, waarover de bonden met de ANWB een akkoord hebben bereikt.

„De wegenwachten en de werknemers bij de alarmcentrale hebben een mooie, maar pittige baan. We zijn blij dat daar erkenning voor is”, zegt CNV-onderhandelaar Aletta Bulsink over de nieuwe regeling voor ANWB-werknemers met een zwaar beroep. Ze kunnen daardoor eerder met pensioen dan de geldende AOW-leeftijd.

Ook moeten er op termijn betere roosters komen. „Wegenwachten lopen al tijden aan tegen dezelfde problemen: lange werkweken, veel onregelmatigheid, inhaalweken, bijna geen verlof kunnen krijgen. Een werkweek van 36 uur en een betere manier van roosteren kan daar verandering in gaan brengen. Dat gaan we nu samen met ANWB serieus bekijken.”

In de nieuwe cao die geldt voor in totaal zo’n 3500 ANWB-werknemers zijn ook afspraken gemaakt over loonsverhoging. Daarnaast gaat de reiskostenvergoeding anders geregeld worden. Iedereen die op dezelfde manier blijft reizen als voorheen, gaat er volgens CNV op vooruit. En werknemers die niet reizen en thuiswerken, krijgen een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.