Weg vrij voor proces tegen oud-topman VW om dieselschandaal

De voormalige topman van Volkswagen, Martin Winterkorn, moet voor de rechter verschijnen wegens het dieselschandaal bij de automaker dat bijna vijf jaar geleden aan het licht kwam. Een Duitse rechtbank oordeelde dat beschuldigingen van openbaar aanklagers steekhoudend genoeg zijn voor een strafproces.

Winterkorn was topman van Volkswagen toen in 2015 bekend werd dat het concern sjoemelde met de uitstootwaarden van zijn dieselmotoren. Door speciale software leken de miljoenen auto’s in testlaboratoria minder vervuilend dan ze in werkelijkheid waren.

Volgens aanklagers wist de 73-jarige Winterkorn al lange tijd voor de onthullingen van de fraude. Zij beschuldigen hem van ernstige fraude en concurrentievervalsing. Nu de rechter instemt met een strafzaak, moet hij in het openbaar tekst en uitleg geven over aanklachten. Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak begint.