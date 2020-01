De redactie economie van het Reformatorisch Dagblad is op zoek naar jongeren die vanwege de oplopende huizenprijzen Midden-Nederland hebben verlaten en zijn uitgeweken naar een nieuwbouwkoopwoning in gebieden waar de huizen minder duur zijn, bijvoorbeeld Friesland, Groningen of Zeeland.

Stuur uw reactie naar econ@rd.nl.