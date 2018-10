Weg met wegwerpplastic, vindt het Europees Parlement

Het moet afgelopen zijn met wegwerpplastic dat als zwerfvuil op straat of in zee belandt, vindt het Europees Parlement (EP). Daarom verdwijnen plastic rietjes, bestek, borden, ballonstokjes en roer- en wattenstaafjes vanaf 2021 uit het schap.

Het EP stemde woensdag in Straatsburg in overgrote meerderheid (571 voor, 53 tegen) voor een verbod op wegwerpplastic waarvoor betaalbare alternatieven bestaan. Bovendien moet het gebruik van voedselverpakkingen en wegwerpbekers worden teruggedrongen. Fabrikanten van bijvoorbeeld snoepwikkels en sigarettenfilters moeten gaan meebetalen aan het opruimen en de afvalverwerking.

Verder wil het Parlement dat negen op de tien plastic flessen in 2025 gescheiden worden ingezameld, bijvoorbeeld via statiegeldregelingen. Ruim een op de drie flessen moet dan van hergebruikt plastic zijn gemaakt. Ook dienen lidstaten maatregelen te treffen tegen het dumpen van visnetten.

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie presenteerde in mei maatregelen in de strijd tegen wegwerpplastic, die nu zijn aangescherpt. Als ook de lidstaten een standpunt hebben ingenomen, kunnen die met het Parlement gaan onderhandelen over de wetstekst. De EU-milieuministers komen volgende week bijeen.

Timmermans is tevreden over de steun voor zijn voorstellen. „Een mooi resultaat na alle strijd die we hebben gevoerd, maar we zijn er nog niet”, zei hij tegenover het ANP. Het overgrote deel van het bedrijfsleven weet volgens hem dat het moet omschakelen en meer zal moeten bijdragen aan de strijd tegen plastic afval. Een deel zal veranderingen met een sterke lobby proberen tegen te gaan. „Ik denk niet dat ze erin zullen slagen de maatregelen af te zwakken”, aldus Timmermans.

Grote stap

Directeur Rob Buurman van het Recycling Netwerk –waarin diverse milieuorganisaties samenwerken– noemt het beoogde verbod „een grote stap vooruit om het zwerfafval terug te dringen.” Hij is vooral blij dat producenten vanaf 2021 moeten meebetalen aan het opruimen van zwerfafval. „Hopelijk leidt dat tot initiatieven om het afval terug te dringen. Alleen in Nederland zijn de kosten al 250 miljoen euro per jaar.”

Het verbod zal er niet voor zorgen dat alle (micro)plastics straks uit het milieu zijn verdwenen, beseft Buurman. „Maar het wordt een stuk minder. Dit is echt een radicale koerswijziging.

Diverse bedrijven hebben zelf al aangekondigd het gebruik van plastic terug te dringen.