‘Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis’

AMSTERDAM (ANP).Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te blijven houden. Ervaring uit het verleden zou aantonen dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op deze terreinen regelmatig opvoeren en ook nieuwe technieken ontwikkelen om toe te slaan.

De oproep komt onder meer van de Europese Bankautoriteit (EBA). Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland roept ondernemingen op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. Waar nodig dienen ondernemingen hun zogeheten integriteitsrisicoanalyses te bezien in het licht van de recente ontwikkelingen. Daarbij moet onder meer goed worden gelet op sectoren die hard geraakt worden door de neergang van de economie.

De Nederlandse bankensector ligt, net als diverse banken elders in Europa, al langer onder een vergrootglas vanwege witwaskwesties. ING trof in 2018 een recordschikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, omdat maatregelen tegen witwassen via de bank jarenlang ondermaats waren. ABN AMRO liep vorig jaar de lamp. De bank moest op last van DNB al zijn particuliere klanten in Nederland gaan doorlichten. De kwestie kan ABN AMRO nog een flinke boete opleveren. Het OM doet onderzoek naar de zaak.