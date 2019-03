Weer valse noot voor Bang & Olufsen

Bang & Olufsen is er nog niet in geslaagd om investeerders tekenen te laten zien van herstel. De Deense maker van onder meer hifi-systemen kondigde in december plannen aan om de verkopen aan te jagen, maar het bedrijf kwam dinsdag met een forse omzetdaling op de proppen.

Het merk, dat bekendstaat om zijn audio-apparatuur van hoge kwaliteit, kampt al langer met een verminderde vraag naar grote, dure stereosystemen. Consumenten kiezen steeds vaker kleine, draagbare speakers en audiosetjes. Bang & Olufsen zette het mes in zijn distributienetwerk en kondigde onder meer speakers aan die goed samenwerken met Apple-apparatuur.

Dat bleek niet voldoende. De omzet zakte in het voorbije derde kwartaal van het gebroken boekjaar met 18 procent tot 710 miljoen kroon, zo’n 95 miljoen euro. De verkoop van televisies viel tegen. Ook blijkt de omvorming van het verkoop- en distributienetwerk meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht. Bang & Olufsen heeft zijn verwachtingen voor de rest van het jaar geschrapt en laat ook zijn doelen voor de langere termijn voorlopig los.