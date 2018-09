Weer stevige groei transportsector

De omzet van de transportsector is in het tweede kwartaal met 4,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is het zevende kwartaal op rij waarin de omzet groeit en sinds begin vorig jaar was de groei slechts een keer lager dan 4 procent.

Het transport over water groeide met bijna 10 procent meer omzet op jaarbasis het hardst. Ook koeriers en opslagbedrijven voerden hun omzet met ruim 9 procent op. De zeevaart was de enige sector waar de omzet daalde en wel met 2,4 procent.

De omzet van de luchttransportsector, waar ook vliegvelden onder vallen, ging met 6 procent omhoog. Dat kwam onder meer door een stijging van het aantal reizigers met 4 procent.

Een op de zeven bedrijven verwacht in het lopende kwartaal meer personeel aan te nemen. Driekwart denkt dit niet te doen. Overigens wordt de zoektocht naar personeel ook in de transportsector steeds moeilijker. Afgelopen kwartaal stonden er ongeveer 12.500 vacatures open.