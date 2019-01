Weer stakingen bij ASML en DAF

Medewerkers van chipmachinefabrikant ASML gaan donderdag en vrijdag weer staken. Ook bij truckbouwer DAF wordt dan werk neergelegd, kondigt vakbond FNV aan. Verder zijn er deze week acties bij onder meer Scania in Zwolle.

Werknemers en werkgevers in de metaalsector liggen al maanden overhoop. De vakbonden eisen meer zeggenschap over werktijden en een hoger loon. Zo wil FNV een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent met een bodem van 1000 euro en afspraken over balans tussen werk en privé in de cao.

Werkgeversorganisatie FME wijst echter al enige tijd met een beschuldigende vinger naar de vakbonden, die in haar ogen een „goed loonbod” en andere aanvullende voorwaarden niet willen accepteren. Een akkoord over een nieuwe cao voor de circa 150.000 werknemers in de metaalindustrie lijkt daardoor verder weg dan ooit, stelde FME onlangs.