Weer staking bij woningcorporaties

Personeel van woningcorporaties in Zeeland en Utrecht gaat dinsdag staken. De laatste tijd legden corporatiemedewerkers al in verschillende delen van het land het werk neer. Volgens de vakbonden gaan de acties net zo lang door totdat er een goede cao ligt.

Eind maart vond een landelijke actie plaats. Toen trokken zo’n 3500 ontevreden medewerkers van corporaties naar de Jaarbeurs in Utrecht. Vorige week waren er stakingen in Noord- en Oost-Nederland en in Rotterdam.

Er wordt al ruim een jaar onderhandeld en corporatiekoepel Aedes is nog altijd niet bereid goede afspraken te maken, zeggen FNV en CNV.

De cao Woondiensten geldt voor ongeveer 25.000 corporatiemedewerkers.