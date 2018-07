Weer staking bij vrachtafhandelaar Schiphol

Medewerkers van vrachtafhandelaar Menzies World Cargo op Schiphol leggen woensdagavond opnieuw het werk neer om hun eisen voor een betere cao kracht bij te zetten. Volgens vakbond FNV doen bijna alle ingeroosterde werknemers mee aan de staking, die van 20.00 uur tot middernacht zal duren.

Het is de derde staking bij Menzies World Cargo in korte tijd. De 350 werknemers klagen dat het bedrijf met een te laag loonbod over de brug komt. Ze beschuldigen hun werkgever er samen met andere vrachtafhandelaars bovendien van te concurreren op personeelskosten.

Vakbonden pleiten daarom voor één cao voor de hele sector, zodat geen enkele vrachtafhandelaar zijn positie kan versterken door te beknibbelen op arbeidsvoorwaarden. Onlangs afgesloten cao’s voor alle werknemers in de bagage- en passagiersafhandeling zouden daarbij als voorbeeld moeten dienen.