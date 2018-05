Weer staking bagagepersoneel Schiphol

Werknemers van bagage- en vrachtafhandelaars Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport houden donderdag gespreid over de dag een aantal werkonderbrekingen op Schiphol. Het is de derde keer dat ze in het cao-conflict in actie komen, aldus vakbond FNV. Het bagagepersoneel klaagt over te hoge werkdruk en achterblijvende loonontwikkeling.

Volgens de aankondiging zijn de onderbrekingen van korte duur. Wel kunnen ze tot vertragingen leiden. Het werk wordt voor maximaal één uur per onderbreking neergelegd op het platform voor het laden en lossen van vliegtuigen, bij de check-in balies en bij de bagageafhandeling.

De afzonderlijke cao-onderhandelingen met de drie afhandelbedrijven zijn stukgelopen op loon, werkdruk en roosters. Afgelopen vrijdag hielden de medewerkers al werkonderbrekingen en de week ervoor stiptheidsacties. Die zorgden overigens voor weinig problemen bij reizigers, aldus de luchthaven destijds.