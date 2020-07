Nog eens meer dan 1,4 miljoen Amerikanen hebben vorige week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Dat is meer dan verwacht en ook meer dan in de week daarvoor.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat er 1,3 miljoen nieuwe aanvragen zouden zijn, net als in de voorgaande week. Het is voor eerst sinds maart dat er sprake is van een toename van de uitkeringsaanvragen in vergelijking met de week daarvoor.