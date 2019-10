Weer restjes minerale olie in babymelkpoeder

De voedselwaakhond Foodwatch heeft opnieuw geringe hoeveelheden minerale oliën aangetroffen in babyvoeding. Het gaat om babymelkproducten van de merken Neolac, Hero en Nutrilon.

De organisatie noemde de bevindingen donderdag onacceptabel. Ouders en andere mensen die voor kinderen zorgen, moeten erop kunnen vertrouwen dat deze producten absoluut veilig zijn voor baby’s, stelde Foodwatch donderdag. De voedselwaakhond ijvert al vier jaar om minerale oliën uit voedingsproducten te weren en roept de fabrikanten van babyvoeding op om het voorzorgsprincipe in acht te nemen en producten uit de schappen te halen die niet 100 procent vrij zijn van deze oliën. Het gaat voor een belangrijk deel om residuen van drukinkt uit gerecycled papier. Via verpakkingen kunnen ze in levensmiddelen belanden.

Aromatische minerale oliën (MOAH) worden door de Europese Voedel en Veiligheidsautoriteit (EFSA) beschreven als potentieel kankerverwekkend. Het RIVM geeft in zijn meest recente rapport (2019) aan dat MOAH uit onvoldoende gezuiverde oliën al bij een lage blootstelling kankerverwekkend kunnen zijn. Daarom zouden dergelijke residuen niet aanwezig mogen zijn in levensmiddelen, zelfs niet in de kleinste hoeveelheden, aldus Foodwatch.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt niet in te grijpen, omdat de huidige normen voor de producten daarvoor geen houvast bieden.

Volgens Foodwatch is er geen reden tot paniek. De mate van MOAH in babymelkproducten kan geen acute ziekte of symptomen veroorzaken en kinderartsen zullen de besmetting in het lichaam van de baby niet kunnen detecteren. Wel raadt de organisatie aan om geen met MOAH verontreinigde babymelkpoeder meer te gebruiken.