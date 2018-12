Weer recordjaar voor haven Antwerpen

De haven van Antwerpen is voor het zesde jaar op rij naar een nieuw record gegroeid. Van alle soorten ladingen werd meer overgeslagen, waardoor de volledige haven met 5,1 procent groeide ten opzichte van vorig jaar.

De totale overslag in de grootste haven van België komt naar verwachting uit op 235 miljoen ton, 12 miljoen ton meer dan in 2017. Daarvan was containervervoer, dat met 5,8 procent groeide, goed voor 130 miljoen ton.

De overslag van vloeibare goederen, zoals bijvoorbeeld olie, en droge massagoederen als kolen, erts en graan namen respectievelijk met 4,5 procent en 5 procent toe. Van stukgoederen steeg de overslag met 1,8 procent.

Afgelopen jaar investeerden bedrijven ruim 2 miljard euro in de haven. Die zet komend jaar in op verduurzaming, maar wil ook met structurele oplossingen komen voor mobiliteit en digitalisering. „De haven van de toekomst moet voldoende capaciteit hebben én bereikbaar, duurzaam, slim en veilig zijn om op die manier aantrekkelijk te blijven voor investeerders”, vat topman Jacques Vandermeiren van het Havenbedrijf samen.