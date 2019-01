„Weer overleg Renault en Nissan in Amsterdam”

Topbestuurders van Renault en Nissan komen naar verluidt volgende week weer bij elkaar in Amsterdam om over hun samenwerkingsverband te praten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het is de laatste tijd hommeles bij de autoconcerns. Topman Carlos Ghosn, die baas was van zowel Renault, Nissan als Mitsubishi, zit al sinds november vast in Japan op verdenking van fraude bij Nissan. De arrestatie van de autobaas heeft tot spanningen geleid binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Dit samenwerkingsverband heeft in Nederland een houdstermaatschappij, vandaar dat Amsterdam vaker als uitvalsbasis wordt gekozen voor overleg.

Boze tongen beweren dat Nissan de huidige situatie wil gebruiken om de verhoudingen binnen de alliantie gelijk te trekken. De Japanners vinden dat Renault te veel te zeggen heeft binnen het samenwerkingsverband. Inmiddels is Ghosn bij alle partijen weg als hoogste baas. Renault verving hem deze week, als laatste van de drie.