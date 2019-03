Weer onderzoek mogelijk datamisbruik Facebook

Justitie in de Verenigde Staten onderzoekt of Facebook in de fout is gegaan met het delen van gebruikersgegevens. Het Openbaar Ministerie kijkt of de afspraken over het delen van zulke gegevens door de beugel kunnen. Dat meldt The New York Times op basis van ingewijden.

De aanklagers zouden al inzage in documenten hebben gekregen van minstens twee technologiebedrijven waarmee gegevens zijn gedeeld. Facebook deelt gegevens met zo’n 150 bedrijven, waaronder Apple en Amazon. Op die manier kunnen technologiebedrijven zien hoe Facebookgebruikers met elkaar gelinkt zijn en wat hun contactgegevens zijn, soms zonder toestemming, aldus de Amerikaanse krant.

Facebook wordt momenteel door meerdere instanties onderzocht in de nasleep van het geruchtmakende gegevenslek aan consultingbedrijf Cambridge Analytica, dat een jaar geleden aan het licht kwam. Toen werden gegevens van miljoenen mensen misbruikt voor de presidentiële campagne van Donald Trump.