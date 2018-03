Weer minder huizen verkocht

Voor de tweede maand op rij zijn er minder huizen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens het Kadaster wisselden in februari ruim 16.000 woningen van eigenaar, 9,1 procent minder. In januari daalde het aantal verkopen al met 3,1 procent.

Het is pas de derde keer sinds december 2015 dat het Kadaster een terugval op jaarbasis in maandcijfers van de huizenverkoop meldt. De eerste keer was in september vorig jaar. Dat het aantal woningverkopen na jaren van flinke groei opeens niet meer stijgt, komt waarschijnlijk door het beperkte aanbod.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waarschuwt al langer dat het aanbod op de woningmarkt steeds slechter aansluit bij de vraag. Met name appartementen in de Randstad en andere starterswoningen worden steeds schaarser. Daarnaast helpen de aangescherpte financieringsregels de woningverkopen niet vooruit, aldus de makelaars.

De schaarste is terug te zien in de verkoopcijfers. Ten opzichte van februari 2017 daalde de verkoop van appartementen met ruim 12 procent. De verkoop van 2-onder-1-kap woningen nam nog sneller af. Van dit type huizen werden afgelopen maand bijna 17 procent minder verkocht dan een jaar eerder in dezelfde maand. De daling in de verkoop van hoekwoningen was met bijna 4 procent het laagst.

De huizenverkoop liep afgelopen maand in vrijwel het hele land terug. Alleen in Drenthe was er nog een lichte stijging van een procent ten opzichte van een jaar eerder. In de provincie Utrecht nam de verkoop met bijna 13 procent het hardst af.