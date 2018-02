„Weer minder faillissementen in 2018”

De daling van het aantal faillissementen zet dit jaar door. Er gaan in 2018 tussen de 5 en 10 procent minder bedrijven op de fles dan vorig jaar, verwacht ABN AMRO. Vooral in de detailhandel gaat het beter, maar in geen enkele sector zijn er dit jaar meer faillissementen dan in 2017.

Het aantal bedrijven dat failliet ging, lag vorig jaar op 3290. Dat is een afname met een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal lag zelfs 61 procent lager dan in 2013. In dat jaar piekte het aantal faillissementen.

In 2018 verwacht ABN AMRO dat het aantal faillissementen in de detailhandel met meer dan 10 procent afneemt. De industrie, bouw en horeca volgen met een daling van tussen de 5 en 10 procent.

In de komende jaren kan de brexit risico’s met zich meebrengen, voor met name bedrijven in de industrie en de transportsector. Ook kunnen renteverhogingen bedrijven met een zwakke financiële positie in de problemen brengen.