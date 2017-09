Weer minder faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In augustus zijn 39 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau in deze eeuw, zo merkte het statistiekbureau daarbij op.

De meeste faillissementen in augustus zijn uitgesproken in de handel. Die sector hoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in augustus de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

In augustus zijn 258 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. De handel telde 67 faillissementen.