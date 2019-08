Weer minder bouwvergunningen afgegeven

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw stevig gedaald. In totaal gaven gemeenten vergunningen af voor 12.800 woningen en dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 14 procent minder dan in dezelfde meetperiode een jaar eerder. Het aantal afgegeven vergunningen bereikte daarmee het laagste aantal in drie jaar.

Voor het eerste kwartaal gaf het CBS eerder aan dat er 12.500 bouwvergunningen waren afgegeven. Dat aantal is nu echter bijgesteld tot 13.200 stuks.

Het aantal verleende vergunningen geeft een beeld hoeveel woningen er in de nabije toekomst gebouwd zullen worden. Na het verlenen van een vergunning duurt het doorgaans zo’n twee jaar voor een nieuwbouwwoning opgeleverd kan worden.

De omzet in de bouw steeg in het tweede kwartaal met 7,9 procent op jaarbasis. In de meeste takken van de bouw steeg de omzet nog harder. Alleen in de grond-, water- en wegenbouw werd juist minder geld omgezet dan een jaar eerder. Met een min van 0,7 procent bleef de teruggang beperkt.