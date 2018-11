Weer minder betalingsproblemen met hypotheken

Het aantal hypotheekbezitters dat problemen heeft met het betalen van de hypotheeklast, blijft teruglopen. Volgens het Bureau Kredietregistratie (BKR) waren er per 1 oktober bijna 80.000 mensen met een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Exact een halfjaar eerder waren dat er nog een kleine 86.000.

Er is al sinds juli 2015 sprake van een dalende trend. Er zaten op het hoogtepunt toen nog ruim 113.000 mensen in de problemen. BKR schrijft de afname vooral toe aan het einde van de economische crisis en de afnemende werkloosheid in de afgelopen jaren.

„Het gaat steeds beter met huiseigenaren en dat zie je terug in het aantal kredietnemers met betaalachterstanden op hun hypotheek”, zegt BKR-directeur Peter van den Bosch. Ook het aantal nieuwe gevallen met een betalingsachterstand loopt terug. In het afgelopen kwartaal kregen 1750 nieuwe kredietnemers te maken met een betalingsachterstand van minimaal drie maanden. Een kwartaal eerder ging het nog om bijna 2100 mensen.