Weer meer koeien in de wei bij melkveehouders FrieslandCampina

Zuivelboeren laten steeds vaker hun koeien in de wei grazen. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina laat weten dat inmiddels 83 procent van de aangesloten melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toepast. Dit is bijna 2 procentpunt meer dan vorig jaar, ondanks problemen waar de boeren mee te maken kregen als droogte en muizenvraat.

„Het is van belang dat koeien zichtbaar blijven in het Nederlandse landschap. De bereidheid van de consument om daar iets extra’s voor te betalen, geeft een extra stimulans”, zegt Frans Keurentjes, voorzitter van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Bij het concern zijn in totaal meer dan 12.000 zuivelboeren aangesloten.

Om weidegang aan te moedigen beloont FrieslandCampina zijn melkveehouders, wanneer zij hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei laten grazen. De melkveehouders ontvangen hiervoor een weidegangtoeslag van 1,50 euro voor elke circa 100 liter melk. Weidemelk is voor de consument herkenbaar aan een logo dat op de verpakkingen van veel zuivelproducten staat.