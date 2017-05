Weer meer elektrische auto’s op weg

Het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is vorig jaar met ruim een kwart toegenomen. Dat heeft het CBS becijferd. In 2016 kwamen er 22.500 plug-in hybrides en volledig elektrische voertuigen bij zodat er nu ruim 109.000 van dat soort voertuigen in het Nederlandse wagenpark zitten. Van de stekkerauto’s is 87 procent een plug-in hybride en 13 procent volledig elektrisch.

De stijging was een stuk lager dan een jaar eerder. Als gevolg van fiscaal gunstige regels kwamen er in 2015 45.000 nieuwe stekkerauto’s bij. Die bijtellingsregels veranderden in 2016.

De Volkswagen Passat was vorig jaar de populairste stekkerauto voor de Volvo XC90 en de Tesla Model S. Van de in 2015 nog populaire Mitsubishi Outlander werden vorig jaar slechts 700 exemplaren verkocht.

Behalve plug-in hybrides zijn er ook „traditionele” hybrides die geen stekker hebben, maar de batterij opladen tijdens het rijden en remmen. Van deze voertuigen zijn er 136.000 in Nederland, ruim 9 procent meer dan eind 2015. De Toyota Yaris en de Toyota Auris voerden in deze categorie vorig jaar de verkooplijsten aan.