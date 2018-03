Weer klacht tegen accountant ex-preses VVD

Financieel activist Pieter Lakeman heeft opnieuw een tuchtklacht ingediend tegen de accountant van voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer. In januari wees de Accountantskamer een eerdere klacht tegen hem nog af, maar Lakeman laat het er niet bij zitten.

Keizer raakte vorig jaar in opspraak toen uit onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money bleek dat hij als begrafenisondernemer voor een prikje eigenaar was geworden van het uitvaartbedrijf De Facultatieve, waarbij hij bovendien dubbele petten droeg. Hij legde zijn functie als VVD-voorzitter neer om de partij niet verder in diskrediet te brengen.

Lakeman, bekend van zijn strijd tegen de voormalige bank DSB, diende eerder al een klacht in over de accountant van het kantoor EY. Die zou hebben meegewerkt met de omstreden deal. Nu zegt Lakeman dat hij ook kan bewijzen dat de accountant de Accountantskamer bewust heeft misleid. Daarom zou die volgens hem voor een langere tijd moeten worden geschorst.

„Hij heeft wel degelijk een rol bij de belachelijk goedkope overdracht gespeeld, ondanks zijn bewering van het tegendeel”, verklaart de voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI). Lakeman heeft ook aangifte gedaan tegen Keizer wegens oplichting. Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie daarmee aan de slag gaat.

De financieel activist voelt zich tevens gesterkt in zijn mening door een belastingnaheffing aan het adres van de VVD-preses en betrokkenen. „De Accountantskamer was het niet met mijn zienswijze eens. Daarom ben ik tegen hun uitspraak in beroep gegaan. Maar de FIOD deelt mijn zienswijze wél. Dat blijkt uit de naheffing inkomstenbelasting van vermoedelijk circa 24 miljoen euro.”