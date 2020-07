Weer kandidaat-directeur Europese Bankenautoriteit afgewezen

Een commissie van het Europees Parlement heeft de kandidaat-directeur voor de Europese Bankenautoriteit (EBA) nipt afgewezen. François-Louis Michaud kreeg in een stemming in de commissie economische en monetaire zaken 24 stemmen tegen, 23 voor, met tien onthoudingen.

Onder meer groene en sociaaldemocratische leden stemden tegen de Fransman, omdat er geen vrouwelijke tegenkandidaat was. PvdA-Europarlementariër Paul Tang: „Gendergelijkheid is geen spelletje. Door niet aan onze eis te voldoen om een man én een vrouw te nomineren, zet EBA het parlement voor een blok. Maar wij staan ferm voor onze principes.”

Als het voltallige parlement het oordeel van de commissie volgende week overneemt, moet de EBA een nieuwe kandidaat voordragen. Volgens Tang waait er momenteel „een progressieve wind” door het parlement. Hij klaagt al langer over de mannelijke dominantie in de economische besluitvorming in Europa.

Eerder blokkeerde het parlement al de kandidatuur van Gerry Cross, onder meer vanwege het lobbyverleden van de Ier die op 1 februari zou beginnen bij de in Parijs gevestigde toezichthouder. Cross was lobbyist voor AFME, de belangenorganisatie van de financiële sector in Europa. Ook toen speelde mee dat er geen vrouwelijke kandidaat was.

Over de vertrokken EBA-directeur Adam Farkas was ook al gedoe, vanwege zijn overstap naar hetzelfde AFME. EU-Ombudsman Emily O’Reilly oordeelde in mei over deze ‘draaideuraffaire’ dat de EBA de carrièrestap van de Hongaar had moeten verbieden. Het parlement heeft hem de toegang voor twee jaar ontzegd.