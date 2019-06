Weer hommeles bij cao-proces metaalsector

Het rommelt weer in de metaalsector. Volgens de vakbonden is het cao-overleg voor ruim 300.000 werknemers uit de metaal en techniek vastgelopen. De werkgevers zijn met een eindbod gekomen waar de vakbonden zich niet in kunnen vinden. Vakbond FNV bereidt nu een ultimatum voor. CNV is ook ontevreden en gaat het met de achterban hebben over mogelijke stakingen.

Eerder dit jaar en vorig jaar werd er nog maandenlang gestaakt bij metaalbedrijven. Dat ging evenwel om de 150.000 werknemers tellende cao Metalektro, waarover in februari uiteindelijk een akkoord werd bereikt.

Nu betreft het de zogeheten kleinmetaal, met daarin onder meer medewerkers uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid. Bij elkaar zijn dit tienduizenden kleinere bedrijfjes, die aangesloten zijn bij vijf verschillende cao’s. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) voert namens hen de cao-onderhandelingen.

Bij de FWT was niet direct iemand bereikbaar voor commentaar.