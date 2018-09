„Weer hoge manager weg bij Tesla”

Tesla is weer een hoge manager kwijt. Liam O’Connor, die de aanlevering van onderdelen onder zijn hoede had, heeft zijn ontslag ingediend zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. O’Connor werkte sinds 2015 bij de maker van elektrische auto’s en stond eerder bij Apple op de loonlijst.

O’Connor is de vijfde hoge manager die Tesla in korte tijd verlaat. Het hoofd accounting, hoofd personeelsbeleid en hoofd communicatie verlieten eerder deze maand hun post. Financieel manager Justin McAnear vertrekt in oktober.

Beleggers maken zich zorgen om het hoge verloop op managementposities bij Tesla. Dat komt ook omdat de vertrekgolf samenvalt met een aantal misstappen van topman Elon Musk. Die wordt onderzocht vanwege mogelijke aandelenfraude, vanwege getwitterde plannen om Tesla van de beurs te halen. Ook wordt hij door een Britse duiker die hielp bij de redding van de Thaise grotjongetjes aangeklaagd. Musk noemde de man meermaals een pedofiel. Bovendien rookte Musk een joint tijdens zijn deelname aan een interview.