Weer en storingen zitten groei KLM in de weg

KLM heeft in de maand maart minder passagiers vervoerd in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder. Dat komt door operationele verstoringen en slecht weer, meldde de luchtvaartmaatschappij. Het aantal reizigers bij KLM daalde afgelopen maand met 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 2,8 miljoen reizigers.

Door de terugloop in maart was over het eerste kwartaal als geheel ook sprake van mindere vervoerscijfers. Dat kwam ook door capaciteitsbeperkingen op Schiphol, stelt KLM-baas Pieter Elbers.

Bij zusterbedrijf Air France was sprake van een stijging met 5,3 procent. Bijna 4,4 miljoen reizigers stapten de voorbije maand aan boord van een toestel van de Fransen. Prijsvechter Transavia noteerde weer de sterkste passagiersgroei. Bij die maatschappij checkten er 8,4 procent meer reizigers in. Dat komt neer op zowat 1,2 miljoen passagiers.

Alles bij elkaar vlogen er vorige maand 8,3 miljoen mensen met toestellen van Air France-KLM. Dat was 3,1 procent meer dan in maart vorig jaar.