Weer een miljardenschikking voor Wells Fargo

De Amerikaanse bank Wells Fargo betaalt circa 2,1 miljard dollar in een schikking met justitie in de Verenigde Staten. De kwestie gaat over de verkoop van verpakte hypotheekproducten in aanloop naar de financiële crisis. Het concern zou geweten hebben dat destijds verstrekte informatie over de producten niet deugde.

Deze zogeheten gesecuritiseerde hypotheken vonden gretig aftrek bij pensioenfondsen, banken en andere investeerders en stonden zo aan de basis van de crisis in 2008. Ze boden hoge rendementen en werden door kredietbeoordelaars beschouwd als veilige producten, terwijl ze dat helemaal niet waren.

De forse geldstraf betekent voor het door schandalen geplaagde Wells Fargo weer een nieuwe tegenvaller. Eerder dit jaar schikte de bank al voor 1 miljard dollar met toezichthouders over wanpraktijken bij de afdelingen die autoleningen en hypotheken verstrekken. Er waren onder meer te hoge kosten in rekening gebracht aan klanten. Vorig jaar kwam ook al een grote fraude aan het licht met miljoenen spookrekeningen.