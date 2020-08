Weer drukke cijferweek voor beleggers Amsterdam

Beleggers in Amsterdam krijgen het deze week opnieuw druk met een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten, van onder meer PostNL, Heineken, DSM, Ahold Delhaize en ING. Ook uit het buitenland worden veel kwartaalcijfers verwerkt. De macro-economische agenda is eveneens goed gevuld, met bijvoorbeeld het Amerikaanse banenrapport. Daarnaast blijft de aandacht op de financiële markten uitgaan naar het almaar stijgende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de wereld, in totaal nu circa 18 miljoen coronagevallen.

Andere fondsen die deze week de boeken openen op het Damrak zijn bijvoorbeeld koffiebedrijf JDE Peet’s, optiekconcern GrandVision, informatieleverancier Wolters Kluwer, biotechnoloog Galapagos, verzekeraar NN Group, maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en speciaalchemieconcern Corbion.

Uit het buitenland komen resultaten van onder meer de grote banken HSBC, Commerzbank, Société Générale en Crédit Agricole. Daarnaast gaat het om cijfers van grote namen als autofabrikant BMW, verzekeraar Allianz, uitzender Adecco, luchtvaartconcern Lufthansa, olie- en gasproducent BP, chipmaker Infineon, technologiebedrijf Siemens, sportmerk Adidas en chemieconcern Bayer. Uit de Verenigde Staten worden kwartaalberichten gemeld door bijvoorbeeld taxidienst Uber, entertainment- en mediagigant Walt Disney en de maker van vleesvervangers Beyond Meat.

Daarbovenop komen gegevens over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van China, Japan, Europa en de VS, plus data over de Duitse industriële productie en fabrieksorders, de winkelverkopen in de eurozone en de Chinese handel. Op vrijdag komt het officiële Amerikaanse banenrapport. Daaruit moet blijken in hoeverre de Amerikaanse arbeidsmarkt vorige maand verder herstel liet zien van de coronacrisis. Daarnaast komt de Bank of England donderdag met een rentebesluit.

De Europese aandelenbeurzen sloten vrijdag op de laatste handelsdag van juli in het rood. De stemming werd mede gedrukt door cijfers over de sterke krimp van Europese economieën in het tweede kwartaal door de coronacrisis. De AEX-index op Beursplein 5 verloor 0,7 procent op 545,29 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen eindigden met minnen tot 1,4 procent.

Op Wall Street waren wel plussen te zien. Techgiganten als Facebook, Apple en Amazon waren de grote winnaars na beter dan verwachte resultaten. Apple stak zelfs het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco voorbij en is nu het meest waardevolle beursfonds ter wereld.