Weer drukke cijferweek op beurzen

Beleggers krijgen opnieuw een drukke week, met veel kwartaalresultaten van bedrijven en een behoorlijke hoeveelheid macro-economische gegevens. Op de beurs in Amsterdam zal de aandacht uitgaan naar publicaties van onder meer TomTom, ABN AMRO en SBM Offshore. De Europese en Amerikaanse beurzen sloten vrijdag met stevige koersverliezen.

Onlinebroker BinckBank trapt maandag voorbeurs de week op het Damrak af met zijn resultaten. Navigatiebedrijf TomTom opent dinsdag de boeken, gevolgd door ABN AMRO en apotheektoeleverancier Fagron op woensdag. Donderdag komen financieel en juridisch dienstverlener Intertrust en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore met berichten over de afgelopen periode. Die dag maakte Air France-KLM vervoerscijfers over januari bekend. Op vrijdag staan berichten van vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties en beursintermediair Flow Traders op de rol.

In de rest van Europa is het deze week de beurt aan bekende bedrijven als BP, Rio Tinto, Thomas Cook, BNP Paribas, Osram, Sanoma en Commerzbank om inzage in de boeken te geven. Op Wall Street gaat het om ondernemingen als Allergan, General Motors, Snap, Walt Disney, Hasbro, Tesla, Kellogg, Twitter, Yum Brands en Viacom.

Aan het macro-economisch front mogen de markten zich verheugen op informatie over onder meer de Europese dienstensector, de detailhandelsverkopen in de eurozone en de fabrieksorders, industriële productie en handel van Duitsland. In de VS wordt data gemeld over bijvoorbeeld de dienstenindustrie en groothandelsvoorraden. Uit China komen cijfers over de dienstensector, handel, inflatie en producentenprijzen. De Britse centrale bank komt donderdag met een rentebesluit.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt cijfers naar buiten over onder meer de inflatie en de productie in de Nederlandse industrie.

De Amsterdamse AEX-index eindigde vrijdag 1,2 procent in de min op 550,08 punten. De MidKap zakte 1,8 procent tot 831,52 procent. Londen, Parijs en Frankfurt speelden tot 1,7 procent kwijt. Ook op Wall Street was het een negatieve dag, waarbij de Dow-Jonesindex zelfs het grootste dagverlies optekende in ruim anderhalf jaar. De Dow daalde 2,5 procent tot 25.520,96 punten. De brede S&P 500 zakte 2,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2 procent.