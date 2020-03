Weer bloedrode dag op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is maandag weer stevig in het rood gesloten. Ook andere Europese aandelenbeurzen eindigden met stevige verliezen. Beleggers verwerkten de stevige minnen op Wall Street en reageerden op de drastische maatregelen die veel Europese landen hebben afgekondigd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus binnen de eigen landsgrenzen te vertragen. Vooral de luchtvaart kreeg weer klappen.

De AEX-index eindigde de sessie 3,7 procent in het rood op 416,77 punten. De index dook eerder op de ochtend voor het eerst sinds 15 februari 2016 onder de 400 punten. De MidKap zakte 6 procent tot 602,89 punten, onder meer door de koersval van luchtvaartconcern Air France-KLM. Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 5,8 procent in. De beurs in Milaan verloor 6,1 procent.

De centrale banken namen wereldwijd acties om de economie te ondersteunen. Zo verlaagde de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zondag al voor de tweede keer in korte tijd de rente.

Air France-KLM leverde ruim 10 procent in. De luchtvaartcombinatie verwacht dat de capaciteit 70 tot 90 procent zal dalen. Daarnaast worden toestellen Boeing 747’s en superjumbo’s A380 sneller dan aanvankelijk gepland aan de grond gehouden. Het bedrijf heeft aanvullende maatregelen genomen die tot 200 miljoen euro aan besparingen moeten opleveren.

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS (min 6,8 procent) ontslaat tijdelijk tot 10.000 werknemers en schrapt het vluchtschema vrijwel volledig. Ook de Britse prijsvechter easyJet (min 19,3 procent) verwacht dat het merendeel van de vliegtuigen aan de grond zal blijven. Ryanair, Lufthansa en IAG verloren tot 27 procent.

Basic-Fit raakte 20 procent kwijt. Het bedrijf sluit al zijn fitnessclubs in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje. Ook de vastgoedsector ging in de uitverkoop. Unibail-Rodamco-Westfield kelderde 19,5 procent in de AEX. Veel winkelcentra van de vastgoedinvesteerder zijn gesloten vanwege de virusuitbraak. Branchegenoten Wereldhave en Eurocommercial Properties zakten tot haast 23 procent.

Beursintermediair Flow Traders (plus 7 procent) profiteerde van de onrust op de beurzen. Curetis werd ruim 84 procent meer waard. Het biotechnologiebedrijf komt met een detectiekit voor het coronavirus.

De euro was 1,1152 dollar, tegen 1,1068 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 8 procent minder op 29,55 dollar. Brentolie werd 11,4 procent goedkoper op 29,98 dollar per vat.