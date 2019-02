Weer begrotingsoverschot in Duitsland

Duitsland heeft voor het vijfde jaar op rij een begrotingsoverschot in de boeken gezet. De Duitse staat haalde in 2018 circa 58 miljard euro meer op dan dat het uitgaf. Daarmee was volgens het Duitse statistiekbureau sprake van een recordoverschot.

In voorlopige berekeningen ging het Duitse statistiekbureau uit van een overschot van 59,2 miljard euro. Het gaat dan om de inkomsten en uitgaven van de federale overheid, de staten afzonderlijk, gemeenten en de kosten voor sociale zekerheid.

Verder maakte het statistiekbureau bekend dat de groei van de economie in het vierde kwartaal van 2018 stabiliseerde in vergelijking met de voorgaande periode. Volgens kenners van ING zijn met name de problemen in de Duitse autosector voelbaar. Alle andere componenten van groei zoals overheidsuitgaves lieten juist een gezond beeld zien.