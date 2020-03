Week van het geld afgelast vanwege coronavirus

De Week van het geld, die stond gepland van 23 tot en met 27 maart, gaat niet door. De initiatiefnemer, platform Wijzer in geldzaken, nam dit besluit naar aanleiding van de aangescherpte kabinetsmaatregelen in verband met het nieuwe coronavirus.

Tijdens de Week van het geld worden er op scholen in heel Nederland activiteiten georganiseerd in het kader van leren omgaan met geld. Door het hele land stonden meer dan 5500 gastlessen en workshops over geldzaken gepland om scholieren voor te bereiden op financiële redzaamheid in de toekomst.

Met de annulering vervallen ook alle geplande evenementen die hieraan gekoppeld waren, zoals het openingsevenement op 23 maart in de Kunsthal in Rotterdam. Op een later moment wordt bepaald wanneer de tiende Week van het geld alsnog gaat plaatsvinden.