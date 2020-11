Week van de Werkstress focust op thuiswerken

De Week van de Werkstress focust dit jaar op werk in tijden van de coronacrisis. De week is een initiatief van de branchevereniging voor arbodiensten OVAL, waarvan de leden organisaties zijn op het gebied van vitaliteit en loopbaanbegeleiding. De vereniging wil werkgevers en werknemers wijzen op de balans tussen werk en privé in bijzondere tijden.

Tijdens de week wordt in het bijzonder ingegaan op actuele vragen waar werkgevers mee zitten. Dan gaat het om thuiswerken, plezier in je werk houden en contact houden met collega’s. Ook zijn er tips om burn-outklachten op tijd te herkennen en slimmer met werk om te gaan. Volgens OVAL is de grens tussen werk en privé „nog nooit zo vaag geweest” als nu.

De week loopt van maandag 16 november tot en met vrijdag 20 november. Bas van ’t Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, openen de week.