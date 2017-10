Wederom sterk kwartaal voor ASML

Chipmachinefabrikant ASML heeft andermaal een sterk kwartaal achter de rug, waarbij de winst en de omzet in de lift zaten. Het bedrijf profiteert met name van de sterk toenemende vraag naar machines met hypermoderne EUV-technologie. Met die machines lukt het producenten om steeds kleinere en krachtigere chips te maken.

ASML zag zijn omzet stijgen tot ruim 2,4 miljard euro, tegenover ruim 1,8 miljard euro een jaar eerder. In het tweede kwartaal zette ASML nog 2,1 miljard euro om. Zelf ging het bedrijf uit van een omzet van meer dan 2,2 miljard euro.

Onder de streep resteerde een bedrag van 557 miljoen euro, waar een kwartaal eerder 466 miljoen euro en vorig jaar 396 miljoen euro overbleef. ASML heeft grote klanten als Intel, Samsung en TSMC.

Voor het lopende kwartaal voorziet ASML 2,1 miljard euro aan opbrengsten. Dat is evenwel minder dan waar kenners in doorsnee van uitgingen. Wel zal de omzet over heel 2017 minstens een kwart hoger uitvallen, zo denkt het bedrijf. Ook 2018 ziet ASML zonnig in geholpen door de 5,7 miljard euro aan orders die nog op de plank liggen.

Daarbij verwacht ASML ook weer iets winstgevender te kunnen opereren. De kosten voor ontwikkeling en onderzoek raamt ASML in de laatste maanden van het jaar op 315 miljoen euro.