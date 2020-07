Webwinkelreus Amazon komt met slimme winkelwagen

De Amerikaanse webwinkelreus Amazon, die ook fysieke winkels heeft, komt met een slimme winkelwagen die consumenten in staat stelt sneller af te kunnen rekenen. Het karretje is uitgerust met een flatscreen en heeft de naam Dash Cart. Het wagentje wordt later dit jaar bij de nieuwe supermarkt van Amazon in Los Angeles in gebruik genomen.

Via een computersysteem en sensoren worden gekochte producten die in de winkelwagens worden gelegd geïdentificeerd. Klanten kunnen de winkel als ze klaar zijn verlaten via een speciale rijstrook die de betaling automatisch verwerkt. De kar is ontworpen voor kleine tot middelgrote boodschappen. In het wagentje passen twee volle boodschappentassen. Ook kunnen zogeheten coupons voor kortingen via het systeem worden gescand.

Amazon probeert zich te onderscheiden op de sterk concurrerende markt voor supermarkten. Dat doet het bedrijf onder meer met zijn Amazon Go-winkels waar het proces van afrekenen volledig geautomatiseerd is. Het bedrijf bevestigde eerder dat het Go-systeem ook wordt vermarkt. Of het karretje op termijn ook in andere supermarkten te zien zal zijn, is nog niet bekend.