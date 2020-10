Webwinkel Zalando verhoogt verwachtingen voor 2020 opnieuw

Webwinkelbedrijf Zalando is nog positiever gestemd over zijn resultaten in heel 2020. Door de coronacrisis wordt veel meer online gewinkeld door mensen en daar profiteert de Duitse modewinkel van. De winstverwachting wordt nu opnieuw naar boven bijgesteld, na een naar eigen zeggen buitengewoon sterk en winstgevend derde kwartaal.

Voor heel 2020 rekent Zalando nu op een aangepaste brutowinst van 375 miljoen tot 425 miljoen euro. In juli krikte het bedrijf ook zijn prognoses op. Toen werd voor dit jaar nog uitgegaan van een winst van 250 miljoen tot 300 miljoen euro. De omzet neemt naar verwachting met 20 tot 22 procent toe. Hier werd eerder op een plus van 15 tot 20 procent gerekend.

Volgens voorlopige cijfers werd in het tweede kwartaal een winst van 100 miljoen tot 130 miljoen euro behaald. Dat was 6,3 miljoen euro een jaar eerder. De omzetgroei ligt tussen de 20 tot 23 procent. Het bedrijf komt op 4 november met definitieve kwartaalcijfers naar buiten.