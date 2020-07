Webwinkel Zalando positiever over jaarresultaten

Webwinkelbedrijf Zalando is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020 omdat mensen meer onlinewinkelen door de coronacrisis en de beperkende maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. De Duitse onlinemodewinkel rekent nu op een hogere winst dan eerder gedacht. Zalando heeft naar eigen zeggen een zeer sterk tweede kwartaal gedraaid.

Voor heel 2020 rekent Zalando nu op een aangepaste brutowinst van 250 miljoen tot 300 miljoen euro, van een eerder voorspelde 100 miljoen tot 200 miljoen euro. De omzet neemt naar verwachting met 15 tot 20 procent toe in 2020. Hier werd eerder op een plus van 10 tot 20 procent gerekend.

In het tweede kwartaal werd een winst van 200 miljoen tot 220 miljoen euro behaald, met een groepsomzet van ruim 2 miljard euro, aldus voorlopige cijfers. Een jaar eerder bedroeg de winst bijna 102 miljoen euro met een omzet van 1,6 miljard euro. Doordat veel fysieke winkels in Europa in het afgelopen kwartaal gesloten waren als maatregel tegen het coronavirus, namen steeds meer mensen hun toevlucht tot onlineshops. Verder kwamen er veel nieuwe partners bij op de verkoopplatforms van Zalando. Het bedrijf komt op 11 augustus met definitieve kwartaalcijfers naar buiten.

In maart had Zalando nog wel een dip in de vraag te verwerken. Dat leidde tot een fikse afschrijving op voorraden, waardoor het bedrijf een verlies van 98,6 miljoen euro leed.